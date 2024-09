"Estaremos na decisão da Copa do Mundo", garante Dorival Júnior

"PODEM ME COBRAR"

Dorival Júnior durante coletiva de imprensa - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Após reencontrar o caminho da vitória nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira tem um novo desafio nesta terça-feira, 10, diante do Paraguai. O técnico Dorival Júnior, cobrado por um melhor desempenho da equipe, não fugiu da responsabilidade e garantiu que o Brasil vai estar na final da próxima Copa do Mundo, em 2026.

“A camisa da Seleção requer alcance de resultados rápido e desenvolvimento e é nisso que trabalhamos. Tivemos apenas um alívio por determinado momento. No dia seguinte, já estávamos vendo o que melhorar. Independentemente do resultado, há erros e acertos que geram dúvidas e certezas. É em cima disso que trabalhamos diariamente. Um resultado positivo é só um alívio. O que vai nos dar uma segurança maior é alcançar o objetivo principal que é chegar na decisão da Copa do Mundo daqui a dois anos. Esse é o compromisso de todos nós”, afirmou o treinador.

Podem esperar que estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar! Dorival Júnior - técnico da Seleção Brasileira

O duelo diante do Paraguai está marcado para as 21h30 desta terça-feira, 10, em Assunção.