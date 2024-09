Brasil desembarca em Assunção para enfrentar o Paraguai

Delegação Brasileira desemabrca em Assunção, no Paraguai. - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Em terras paraguaias! Após encerrar, em Curitiba, a preparação para enfrentar o Paraguai, a delegação brasileira desembarcou, na noite desta segunda-feira, 9, em Assunção, cidade sede do duelo válido pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Em quarto lugar na tabela de classificação com dez pontos, o Brasil enfrenta a Seleção Paraguaia, sétima colocada com seis pontos, em duelo marcado nesta terça-feira, 10, às 21h30, no estádio Defensores del Chaco.

Em treino nesta manhã, o técnico Dorival Júnior esboçou uma mudança na escalação em relação à equipe que entrou em campo na vitória por 1 a 0 diante do Equador. O atacante Endrick treinou entre os titulares e deve começar entre os 11 iniciais no próximo duelo.