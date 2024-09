Bahia e Vitória dominam lista de jogadores com mais minutos no Brasileirão

Wagner Leonardo contra o Cruzeiro - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo cenários distintos no Campeonato Brasileiro da Série A, Vitória e Bahia dividem uma lista em comum: Os jogadores que mais somaram minutos na competição entre atletas de linha. Na liderança, está o zagueiro Wagner Leonardo, capitão do Leão, que compartilha o ranking com Jean Lucas, Gabriel Xavier e Luciano Juba, do Esquadrão.

Dentro do top 5, três atletas da dupla Ba-Vi aparecem com mais de 2.000 minutos somados na competição: Wagner Leonardo, com 2.077, Gabriel Xavier 3º colocado, com 2.070, e Jean Lucas, com 2.031, na 4ª posição. Luciano Juba, na 7ª colocação, somou 1.970 minutos. Os números são do site oGol.

Vestindo a braçadeira de capitão, o zagueiro é unanimidade no Vitória, sendo titular indiscutível desde a Série B, quando foi campeão. Nesta temporada, Wagner já soma 3856 minutos, divididos entre 44 jogos, entre Série A, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Baianão. Na elite, o defensor só ficou de fora de um único jogo, na 6ª rodada, quando estava suspenso e não enfrentou o Vasco.

Jogadores com mais minutos na Série A

Wagner Leonardo (Vitória): 2.077 minutos

Marllon (Cuiabá): 2.070 minutos

Gabriel Xavier (Bahia): 2.070 minutos

Jean Lucas (Bahia): 2.031 minutos

Matheus Pereira (Cruzeiro): 1.996 minutos

Bastos (Botafogo): 1.973 minutos

Luciano Juba (Bahia): 1.970 minutos

Rodrigo Garro (Corinthians): 1.961 minutos

Marcelo Hermes (Criciúma): 1.948 minutos

Adriano Martins (Atlético-GO): 1.943 minutos

Na busca pela classificação direta para a Libertadores, Rogério Ceni tem utilizado três nomes, que agora somam mais minutos vestindo a camisa tricolor na competição. Aos 22 anos, o zagueiro Gabriel Xavier foi conquistando o seu espaço aos poucos, fazendo bons jogos e conseguindo a confiança do treinador.

Jogadores do Bahia no duelo contra o Bragantino | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Já Jean Lucas chegou para ser titular e carrega este status desde o início da temporada, tendo, ao todo, 3870 minutos somados, divididos entre Série A, Baianão, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Luciano Juba, que se adaptou e agora atua como lateral esquerdo, também conquistando a confiança de Ceni, é o segundo atleta com mais jogos do Bahia (49), atrás apenas de Caio Alexandre, com 51.