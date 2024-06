Ministro do Esporte vai propor lei para regular o futebol no Brasil | A TARDE

O Ministro do Esporte, André Fufuca, sugeriu a formulação de uma Lei Geral do Futebol no país. Ele avalia que falta uma norma própria sobre gestão de clubes, direitos de atletas e transações de mercado: “O futebol precisa de uma lei específica”, diz. As informações são da Veja.

Um dos debates que o ministro quer pautar é a atualização da legislação sobre as sociedades anônimas do futebol, modelo adotado por sete dos 20 clubes da Série A do Brasileirão.

“Tem jogador brasileiro que vale hoje quase um bilhão de reais. A Lei Geral do Esporte deixa lacunas em relação ao futebol”, afirma.

O ministro também defende o fortalecimento do futebol feminino no país. Há poucas semanas, a Fifa escolheu o Brasil como sede da próxima Copa do Mundo, em 2027. “O futebol feminino pode ser a potência do país”, afirma Fufuca.

