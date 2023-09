Minotauro vê Brasil em "ótimo momento" no UFC e projeta novos campeões

"Da Bahia para o mundo". Esta frase marcou durante muito tempo a carreira do ex-lutador Rodrigo Minotauro Nogueira, um dos principais nomes da história do país no MMA. Agora, já aposentado e atualmente comentarista do UFC no Brasil, o conquistense de 47 anos retorna a Salvador, onde irá realizar o lançamento da sua nova linha de energéticos.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o 'Minota', como é carinhosamente apelidado, falou sobre o produto que chega à Bahia, e revelou planos que pretende estar emplacando futuramente com sua marca. Ele ainda comentou o diferencial do seu energético e o motivo de ainda não haverem academias da Team Nogueira no estado.

Campeão do King of Kings, bicampeão no antigo Pride e ainda campeão interino do UFC, Rodrigo Minotauro avaliou com bastante propriedade o atual cenário do Brasil na maior organização de MMA do mundo. Durante o papo, ele ainda abriu um 'parênteses' para falar dos destaques baianos do momento: Jailton Malhadinho e Virna Jandiroba. Confira:

Você está vindo a Salvador para promover o seu novo energético. Existe um planejamento para o lançamento de mais produtos da sua marca?

Estamos indo para Salvador fazer o lançamento do energético. Em breve faremos em algumas cidades da Bahia, como Vitória da Conquista, por exemplo, que é a cidade em que a gente nasceu. Vamos levar muitos brindes da nossa marca para alguns fãs que vão nos encontrar. O pessoal vai gostar muito, porque é um excelente produto. Muito gostoso, funcional, rico em taurina, cafeína e vitaminas. Totalmente energético. Eu sou um consumidor, gosto muito para treinar e trabalhar. A gente se juntou a grandes marcas, como a Minalba, que é um grande parceiro. Estamos juntos com o Atacadão Assaí também. Temos outros produtos também, estamos lançando uma linha de sapatos masculinos. Estamos lançando uma linha de shampoo ainda neste ano para queda de cabelo, produzido a base de café, inclusive. Roupas de treino, para a academia. Então tem sido um ano muito legal para a gente. Este energético já foi lançado no Rio de Janeiro e São Paulo, e agora estamos trazendo para o Nordeste. Um produto que está há alguns anos no mercado. Por muitos anos, foi o energético em pet mais vendido do Rio de Janeiro.

Qual o principal diferencial do seu energético, em comparação a outros que estão atualmente no mercado?

A diferença do nosso para os demais é que, os demais energéticos pets de dois litros são bons, mas nós tivemos muita preocupação com relação ao sabor do produto. A gaseificação, a concentração de substâncias como a taurina em alto nível, a cafeína e outras vitaminas, são bastante diferenciais. Também procuramos um fabricante de qualidade e nos juntamos ao maior distribuidor de água do Brasil, que é a Minalba. Então chegamos a esse energético muito bom, com substâncias em alta dosagem e muito saboroso. Começamos agora com o tradicional, mas vamos ampliar a linha, como: fruta tropical, melancia e coco com limão. Também queremos lançar as latas até o fim do ano.

Mesmo você sendo baiano, não existem academias da Team Nogueira aqui no estado. Você planeja futuramente inaugurar alguma unidade por aqui?

Mesmo a gente sendo baiano, tem a questão de onde a gente reside atualmente. Estou aqui em São Paulo, trabalho como embaixador do escritório do UFC em São Paulo, sou comentarista do canal do UFC Fight Pass. Então a gente está sempre trabalhando, nesta sexta tive que fazer dois programas, por exemplo, sendo um deles na Rede Bandeirantes. Temos a transmissão da luta aos sábados também. Então existe uma dificuldade de locomoção. Mesmo sendo uma rede de franquias, eu gosto de estar tendo mais contato e graduando os alunos. Mas com certeza, a gente pensa em um dia estar trazendo uma academia para a nossa própria região.

Nos últimos anos, alguns atletas brasileiros tem despontado no cenário do MMA, como Charles, Poatan, Pantoja e outros. Como você enxerga esse atual momento do esporte no Brasil?

O Brasil é um celeiro de lutadores de MMA, sempre com muita tradição. Nossa geração teve eu, o Anderson Silva, o Lyoto Machida, meu irmão, o Shogun, o próprio Belfort. Depois surgiram novos, como o Cigano, o Renan Barão, José Aldo e tal. Sempre tem essa transição. Agora estamos com essa galera que você falou. tivemos também a Amanda Nunes, que se aposentou agora, outra baiana que nos deu muito orgulho. Estamos com um garoto chamado Caio Borralho, que vem de São Luís, do Maranhão. Então estamos em uma posição muito boa. Por mais que não estejamos com muitos cinturões neste momento, temos cerca de 100 atletas entre os quase 600 que possuem contrato no UFC. Ou seja, temos em torno de 20% dos lutadores. Isso é algo muito bom para o país, visto que o UFC é algo mundial. Fora isso, destes 100, temos uns 15 que estão entre os melhores, entre homens e mulheres. Então acredito que em breve teremos mais cinturões. Sobre o Charles do Bronx, ele é o maior finalizador da história. O Alex Poatan deve lutar pelo cinturão até dezembro na categoria de cima. Vejo os atletas brasileiros em um ótimo momento.

Aqui na Bahia, temos dois bons representantes no UFC: Jailton Malhadinho e Virna Jandiroba. Acredita que essa dupla ainda pode ser campeã do UFC?

A Bahia sempre teve muita tradição no boxe e agora tem uma galera muito boa no MMA também. A Bahia plantou muito isso, temos ótimos eventos ao redor do estado, que foi iniciado anos atrás. Essa geração do Velame, do Galpão da Luta... várias academias que formaram grandes atletas. A Virna Jandiroba é uma grande lutadora, acredito muito nesta garota. Ela está se colocando entre as melhores da categoria. Do outro lado, temos o Malhadinho, que já vai fazer um evento principal contra o Curtis Blayde, em São Paulo. Então estamos em uma grande posição com excelentes atletas.

Por falar no Malhadinho, ele tem um estilo relativamente semelhante ao seu na época de atleta: mesmo com uma boa trocação em pé, o carro forte é o jiu-jitsu. Acredita que esse diferencial pode ser o caminho para o título brasileiro no peso pesados, visto que a divisão é carente de lutadores bons na luta no chão?

O Malhadinho realmente tem um estilo bem parecido com o meu, de colocar a luta no chão e trabalhar no jiu-jitsu, ele sabe distribuir o peso. Poucos atletas do peso-pesado sabem fazer isso. Eles não possuem essa habilidade. Mesmo ele não sendo o mais pesado da categoria, acredito que ele é o mais forte e mais ágil. Ele é super atlético. Quando eu lutava, sempre gostei de cuidar dessa parte mais atlética. Mesmo sendo grande, queria ser o mais rápido. Então acho que o Malhadinho vai muito nessa mesma linha, gosta da luta agarrada e os atletas grandes não estão muito acostumados. A trocação é uma loteria, porque quando a mão pesada entra, pode acontecer o nocaute. Já o Malhadinho faz um jogo bem inteligente. Eu vejo muito esse cara sendo campeão do UFC.

A Amanda Nunes abriu diversas portas para o MMA feminino no Brasil. Com a aposentadoria dela, acredita que o país pode se tornar um terreno fértil para o surgimento de novas atletas do mesmo nível?

A Amanda foi uma das grandes responsáveis pela popularização do MMA feminino no Brasil. Cresceu muito. Hoje, no ranking feminino, temos muitas atletas se colocando entre as melhores do mundo para uma futura disputa de cinturão, principalmente ali na categoria que era da Amanda. Então vejo que essa saída da Leoa deixou as categorias em aberto e as brasileiras estão bem posicionadas. Com certeza a Amanda estimulou muitas mulheres. Muitas garotas, que viram ela ser campeã, começaram a treinar e acho que vão chegar lá, porque tiveram um grande exemplo de atleta. O Brasil está no seu melhor momento nas categorias femininas.

Apenas para encerrar, mesmo fora do octógono, você segue trabalhando com MMA, comentando alguns eventos no Combate. Como tem sido essa experiência para você?

Consegui quatro títulos mundiais no MMA, tive uma carreira onde consegui parar entre os oitos melhores colocados do UFC no peso-pesado, tive lesões graves nos dois joelhos, fiz cirurgia no quadril, tive problema na coluna por conta do acidente que sofri quando tinha 11 anos de idade, operei também os dois cotovelos. O número de lesão fez com que eu não conseguisse mais desempenhar o mesmo rendimento. Minha luta tinha muito essa questão da velocidade para a entrada de queda, porque eu sempre tive essa coisa de querer puxar para o chão. As lesões estavam me atrapalhando e eu não queria lutar apenas por dinheiro. Queria poder apresentar o melhor de mim estando 100%. Atualmente sou comentarista do UFC Fight Pass, plataforma exclusiva da organização, com um imenso acervo de conteúdos, além da transmissão dos eventos ao vivo. Estamos conseguindo ter um contato muito bacana com o público. Durante as lutas, cerca de 90% da nossa base de assinantes está com a televisão ligada. Isso é um recorde no esporte. Posso falar tranquilamente que estamos na 'Netflix da Luta'. Quando parei de lutar, virei embaixador do UFC, sou representante da marca no Brasil, gosto muito de estar comentando os eventos, ver os novos talentos e o desenvolvimento no esporte. Isso tem sido muito bom para mim.