Morata deixa banco após gol, leva amarelo e está fora da semifinal

- Foto: Tobias SCHWARZ / AFP

A Espanha venceu a Alemanha em uma partida épica disputada nesta sexta-feira, 5, pelas quartas de final da Eurocopa, no entanto terá problemas na semifinal. Três atletas foram suspensos após cartões e não estarão disponíveis na próxima partida, que será contra Portugal ou França: o lateral Carvajal, o zagueiro Le Normand e o atacante e capitão Morata.

O lance que decretou a ausência de Morata na semifinal foi, de certa forma, cômico. O atacante do Atlético de Madrid foi substituído na prorrogação e acompanhava a partida do banco de reservas, quando Mikel Merino desempatou a favor dos espanhois. Morata foi à loucura, deixou o banco de reservas e tirou a camisa, sendo punido com cartão amarelo. Como estava pendurado, fica suspenso da próxima partida.



No caso do lateral Carvajal, no fim da prorrogação ele cometeu uma falta passível de cartão amarelo e, como já tinha sido amarelado na partida, terminou expulso.



Para o terror do técnico Luis de la Fuente, além do trio, ele deve ter ainda o desfalque do meia Pedri, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo e ficar fora da Euro, mesmo que a Espanha chegue na final.



A partida entre Espanha e o vencedor de Portugal e França será realizada na próxima terça-feira, 9, em Munique.