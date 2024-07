Na prorrogação, Espanha vence Alemanha e vai à semifinal da Eurocopa

Mikel Merino comemora o gol da classificação da Espanha sobre a Alemanha - Foto: Tobias Schwarz | AFP

Espanha e Alemanha abriram, na tarde desta sexta-feira, 5, as quartas de final da Eurocopa. Os espanhois levaram a melhor na Arena Stuttgart, eliminaram os anfitriões e garantiram a classificação para a semifinal na prorrogação. Dani Olmo abriu o placar, Wirtz empatou, e Mikel Merino decidiu no final.

Com a eliminação alemã, o jogo marcou a despedida do meia Toni Kroos do futebol. Aos 34 anos, o alemão decidiu pendurar as chuteiras para se dedicar aos negócios que possui do setor imobiliário. Curiosamente, o palco de sua despedida foi o mesmo de sua estreia em 2007. Ao todo, ele fez 845 jogos na carreira.

A Espanha agora aguarda o vencedor entre França e Portugal para saber quem será o adversário da semifinal. A partida está marcada para as 16h de terça-feira, 9, na Arena de Munique.