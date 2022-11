Morre aos 62 anos, Isabel, ícone do vôlei brasileiro

Um dos grandes nomes da história do voleibol nacional, a ex-ponteira Isabel Salgado faleceu nesta quarta-feira, 16, aos 62 anos. A ex-atleta estava internada no hospital Sírio-Libanês após uma síndrome aguda respiratória do adulto (SARA), que é considerada rara.

Ela havia sido anunciada como integrante do grupo técnico de esportes para a transição de governo do presidente Lula, que assumirá o país em janeiro, na última segunda-feira, 14.



Considerada um dos ícones do esporte, Isabel disputou duas Olimpíadas (Moscou 1980 e Los Angeles 1984) no vôlei de quadra e depois, no início dos anos 1990. Pouco depois, ela migrou para as áreas para também fazer história e se tornar uma das pioneiras mundiais da modalidade.

A ex-atleta tinha cinco filhos e cinco netos.