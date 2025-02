Morre Ivan Zimmermann, ex-ESPN e Bandsports, em tragédia

Ivan Zimmermann - Foto: Divulgação / Band

O jornalista Ivan Zimmermann, que trabalhou em veículos como a ESPN e Bandsports, morreu aos 64 anos após trágico acidente de carro nos Estados Unidos (EUA).

Ivan Zimmermann dirigia em uma via de Broward, na Flórida, quando foi atingindo por um motorista que invadiu a pista contrária. Com o impacto da batida, outros três veículos acabaram envolvidos no acidente, entre eles, um caminhão de cimento. A batida aconteceu na sexta-feira, 31.

O jornalista dirigia um Nissan Versa e acabou atingido de frente por uma Mercedes-Benz C450. A família de Zimmermann soube da tragédia apenas nesta quarta-feira, 5, após as autoridades norte-americanas entrarem em contato pelas redes sociais.

O narrador ficou famoso por bordões como “Fogo na bomba”, “rasteja verme” e “Hasta la vista, baby!”.

Ivan Zimmermann se formou em Jornalismo em 1984, pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele iniciou a carreira de narrador esportivo pela ESPN em 1992, cobrindo a NFL.

Ele morou por 20 anos nos EUA, voltando para o Brasil, sendo contratado pelo canal Bandsports, onde participou da cobertura das Olimpíadas daquele mesmo ano, em Atenas. Ivan Zimmermann permaneceu no Grupo Bandeirantes até 2017.