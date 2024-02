Morre Júnior Chávare, ex-gerente de futebol do Bahia | A TARDE

José Domingos Chávare Júnior, ex-gerente de futebol do Bahia e que atualmente estava no Coritiba, faleceu na manhã deste domingo, 18, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Chávare tinha 57 anos e trabalhou na equipe tricolor entre março e outubro de 2021. Neste período, conquistou uma Copa do Nordeste.

Em comunicado oficial feito pelo Coritiba, o profissional sentiu fortes dores no peito e respiração ofegante, ainda no seu apartamento na cidade e, após ser levado ao Hospital Nossa Senhora das Graças, realizou todos os procedimentos médicos aplicáveis, mas acabou não resistindo e faleceu às 8h49 deste domingo.

Através das redes sociais, o clube paranaense se solidarizou com a família de José Chávare Junior; veja:

"O Coritiba se solidariza com família, colegas de trabalho e amigos neste momento de dor", escreveu o perfil do clube.

O Bahia, em nota, lamentou o falecimento e prestou solidariedade à Eduardo Chávare, filho de Júnior Chávare, que trabalha como scout da divisão de base do clube; leia:

"Com pesar, lamentamos o falecimento do ex-gerente de futebol tricolor Junior Chávare, que trabalhou no Esquadrão em 2021, neste domingo, aos 57 anos. Nosso abraço especial a Eduardo Chávare, seu filho, scout da nossa divisão de base. Solidariedade também a amigos, demais familiares e ao Coritiba, onde ele estava como diretor de futebol"