Morre Modesto Roma Júnior, ex-presidente do Santos, aos 71 anos

Santos decretou luto oficial de 7 dias - Foto: Ivan Storti | Santos FC

Modesto Roma Júnior, ex-presidente do Santos, faleceu neste domingo aos 71 anos. A causa do falecimento não foi informada pelo clube da Baixada Santista.

Ele presidiu o Santos de 2015 a 2017, período em que o clube conquistou o bicampeonato paulista em 2015 e 2016, sendo este último o último título obtido pelo Peixe.

Anteriormente, Modesto foi diretor do clube entre 2004 e 2009, durante a gestão de Marcelo Teixeira. Nesse tempo, foi um dos principais impulsionadores do futebol feminino no Santos, contribuindo para o sucesso das Sereias da Vila.

Confira a nota do Santos

“O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do ex-presidente Modesto Roma Júnior. Presidente do Clube no triênio 2015/2017, inclusive com o bicampeonato paulista de 2015 e 2016, ele foi diretor do Peixe de 2004 a 2009, no mandato de Marcelo Teixeira, sendo um dos incentivadores do time de futebol feminino, as Sereias da Vila, que contou com a craque Marta, com vários títulos, entre eles o bicampeonato da Libertadores Feminina.