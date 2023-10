Motorista mantém versão de agressão em depoimento no caso Antony

O motorista que prestou serviços ao casal Antony e Gabi Cavalin, quando o casal esteve em São Paulo, prestou depoimento e confirmou as agressões sofridas pela DJ. Segundo o Metrópoles, Alexsandro Oliveira depôs, no último dia 20, e confirmou que notou que o rosto e o braço esquerdo dela estava bem vermelhos, embora a artista não tenha citado que havia sofrido algum tipo de violência.

Ainda no caminho, Gabi telefonou para o irmão de Antony falando sobre a ameaça de suicídio, mas acabou o perdendo o carro dele de vista.

“Fiquei feliz. Acredito que ele seja de extrema importância no caso, pois viu quando eu descei no carro naquele dia [quando foi agredida], visivelmente em choque e com machucados no rosto e nos braços”, disse Cavallin disse em entrevista.

Sandro, como é conhecido, deixou claro que é motorista de aplicativo, mas que dirigiu tanto para o atleta quanto para artista e que não é funcionário de nenhum dos dois. Em seu relato na 5ª Delegacia de Polícia Civil de Defesa da Mulher, na Zona Leste de São Paulo, onde o caso foi registrado, ele destacou que é contratado de forma esporádica.