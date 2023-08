Movimentação é menor na Esplanada em estreia da seleção feminina

A segunda-feira, 24, começou com movimentação menor que a usual na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Em razão do jogo de estreia da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo, os servidores do Executivo federal tiveram ponto facultativo hoje e começam o expediente ao meio-dia.

O Brasil estreou na competição contra o Panamá, às 8h. A Copa ocorre na Austrália e Nova Zelândia.

De acordo com a portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, os servidores que optarem por ver os jogos poderão se apresentar até duas horas após o apito final. A alteração de horário de expediente é a mesma realizada pelo governo federal em datas de jogos do Brasil na Copa do Mundo de futebol masculino.

No dia 2 de agosto, uma quarta-feira, o time feminino enfrenta a Jamaica, a partir das 7h, e o expediente começa às 11h. A segunda partida da primeira frase, contra a França, ocorre no sábado, 29. As alterações dos outros dias estão garantidas dependendo da evolução da seleção feminina na competição. As horas não trabalhadas devem ser compensadas posteriormente ao longo do segundo semestre.

Da mesma forma, o governo do Distrito Federal também decretou ponto facultativo nos dias de jogos. Entretanto, os servidores não precisarão repor as horas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou o jogo da residência oficial, no Palácio da Alvorada, ao lado de ministras de Estado.