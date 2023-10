"Muito gratificante", comemora baiana campeã brasileira de surf | A TARDE

Maria Eduarda César, revelada em Serra Grande, no litoral sul da Bahia, se tornou a primeira baiana a conquistar o campeonato brasileiro de surf sub-16. A atleta garantiu o título inédito no último domingo, 15, depois de alcançar a final da terceira e última etapa do CBSurf Rip Curl Grom Search, que ocorreu na praia da Ferrugem, em Garopaba, Santa Catarina.

Em conversa exclusiva com o Portal A TARDE, Maria Eduarda declarou estar muito feliz pelo título e se sentindo recompensada após o trabalho duro feito para alcançar o lugar mais alto do pódio.

"Eu fico muito feliz com o título de campeã brasileira, até porque, desde o começo do ano, eu trabalhei muito duro para isso. Então, a sensação depois de conseguir o meu objetivo é muito gratificante. Eu só tenho que agradecer a Deus mesmo. Eu fico muito feliz por esta grande conquista", comemorou a atleta baiana.

Duda subiu na prancha com o título antecipado de campeã, já que não era mais alcançada nas pontuações em Santa Catarina. Desta forma, o quarto lugar para a baiana foi o suficiente para soltar o grito de "campeã", muito comemorado por ela. A uruçuquense afirma que após a derrota na categoria sub-14, em 2022, o foco se tornou a divisão seguinte, o sub-16, onde foi necessário trabalho e dedicação para chegar ao título

"Foi muito difícil para mim, porque eu tinha me preparado e treinado muito, mas chegou o dia da minha bateria e eu não consegui me achar no mar. Desta forma, eu coloquei um objetivo enorme na minha cabeça 'agora é sub-16 e eu quero esse título'. Então, eu trabalhei muito duro, principalmente depois da minha derrota, para manter o foco e graças a Deus consegui." afirmou Duda.

Visando os próximos campeonatos, e quem sabe mais um título, Maria Eduarda olha não só para o Campeonato Brasileiro amador, mas também os QS, divisão do Circuito Mundial de Surf.

"Ano que vem eu vou focar não só no brasileiro amador, mas também nos QS e no Circuito Mundial de Surf. Então, eu vou treinar muito duro este verão para ano que vem está dando mais resultados" Finalizou a atleta.

A baiana usou as redes sociais para comemorar o título e agradecer a ajuda recebida durante a "caminhada" no campeonato.

"Meta cumprida, campeã brasileira. Obrigada a todos que me ajudaram nessa caminhada. Estou muito feliz!" escreveu Duda.