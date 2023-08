Mulher vítima de Daniel Alves tem 'transtorno pós-traumático elevado'

Um laudo feito por uma perícia psicológica aponta que a mulher, vítma de agressão sexual pelo jogador Daniel Alves, apresenta um "transtorno pós-traumático elevado". As informações são do portal UOL.

Segundo o laudo, a mulher de 23 anos, "cumpre os critérios de um transtorno de estresse pós-traumático de intensidade globalmente elevada". O documento afirma ainda que esse quadro de estresse pós-traumático causa "repercussão funcional e afeta várias áreas de funcionamento, que podem ser significativamente relacionadas com os fatos denunciados".



Ainda de acordo com o laudo, "não há indicadores de características ou de personalidade disfuncional ou desadaptativa prévia aos supostos fatos"; ou seja, que a condição psicológica da mulher sofreu alterações após aquela noite.



"A Sra. Xxx preenche os critérios para um transtorno de estresse pós-traumático de intensidade globalmente elevada, com repercussões funcionais e deterioração em várias áreas do funcionamento, o que pode ter relação significativa com os fatos denunciados. Não há indícios caracterológicos ou de personalidade básica disfuncional ou mal-adaptativa, anteriores aos fatos alegados", conclui o laudo. Na segunda-feira (31), a Justiça da Espanha aceitou a denúncia contra o lateral-direito por agressão sexual.