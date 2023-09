Mulheres de aço vencem Lusaca por 4x0 no baianão

O Bahia não tomou conhecimento e a plicou uma sonora goleada por 4x0 em cima do Lusaca pela semifinal do Campeonato baiano de 2023. A partida foi disputada neste sábado, 9, no Wet’n Wild, em Salvador.

O primeiro gol do Bahia saiu ainda no primeiro tempo com um belo cabeceio de Aila, que após cobrança de escanteio de Yenny Acuña, a zagueira finalizou ao gol, abrindo o marcador do dia. Logo em seguida, ainda na primeira etapa, o segundo grito de "gol" veio dos pés de Juliana, que ampliou a vantagem após belo passa de Dan.

No começo do segundo tempo, a equipe da capital baiana demonstrou a mesma intensidade dos primeiros 45 minutos e logo no comecinho aumentaram a vantagem. Aila marcou o seu segundo gol da partida e terceiro da equipe tricolor. E em um dia iluminado, não demorou para a zagueira dar uma de artilheira e aumentar o marcador. Dessa vez com assistência de Acuña, Aila encerrou o número de gols da partida por 4x0. Dando uma larga vantagem para as Mulheres de Aço no segundo jogo da semifinal.

O time do técnico Igor Morena contou com Lorrana; Dan (Mila Santos), Aila, Tchula e Ary; Lane (Suellen), Jordana e Vilma (Flávia Pissaia); Juliana (Sorriso), Yenny Acuña (Ellen) e Nathane (Miúda).

A segunda partida entre Bahia e Lusaca, que definirá a vaga para a final, acontece no próximo sábado, 16, às 10h, no estádio de Pituaçu.

Com o resultado, o time feminino do Bahia pode perder por três gols de diferença e ainda assim garantir vaga na decisão.

