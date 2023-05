Mundial: Brasil enfrenta Tunísia valendo classificação para as quartas

O Mundial Sub-20 chegou às fases eliminatórias, colocando Brasil e Tunísia a frente nesta quarta-feira, 31, a partir das 14h, horário de Brasília. O jogo será realizado no Estádio Ciudad de La Prata, na Argentina, pelas oitavas de final. Quem avançar às quartas de final, vai encarar o vencedor de Uzbequistão e Israel, no dia 3 de junho.

A Seleção garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo D, com seis pontos, ao vencer Nigéria e República Dominicana. A única derrota foi para a Itália, na estreia, que terminou na segunda colocação. Com 10 gols marcados, o Brasil chega às oitavas de final com o melhor ataque da competição ao lado da rival histórico, Argentina.

Já a Tunísia se classificou como uma das quatro melhores terceira colocadas, com três pontos. Em confrontos difíceis, ficou atrás da Inglaterra e Uruguai, vencendo somente o Iraque, lanterna do grupo D.

FICHA TÉCNICA:

Data e horário: quarta-feira, 31/05/2023, às 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de La Prata, em La Plata (ARG)

Onde assistir: SporTV e CazeTV e Fifa+