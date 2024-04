Mundial de Clubes: Com novo formato, FIFA também mudará troféu e logo | A TARDE

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou que o novo formato do Mundial de Clubes também terá uma taça inédita. Através das redes sociais, nesta segunda-feira, 8, o presidente garantiu que a competição, que acontecerá em 2025, nos Estados Unidos, terá mudanças, que serão divulgadas ainda neste ano, além de detalhes sobre os estádios que sediarão o evento, critérios de desempate, calendário dos jogos e lançamento da logo oficial.

"Já promete ser um torneio histórico e a corrida para fazer parte dele é emocionante, faltando apenas onze vagas de classificação", escreveu Infantino.

Ao todo, serão 32 clubes presentes, entre América do Norte, América do Sul, Europa, África, Ásia e Oceania. A competição acontecerá a cada quatro anos, com participação dos campeões continentais e das equipes com melhores colocações no ranking.

Do Brasil, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão com a classificação garantida, graças a conquista da Conmebol Libertadores em 2021, 2022 e 2023, respectivamente. Equipes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Chelsea também já estão classificadas.