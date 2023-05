Mundial de Taekwondo: Brasil ganha 1ª medalha com Maria Clara Pacheco

O Brasil alcançou a sua primeira medalha no Mundial de Taekwondo, disputado em Baku, no Azerbaijão. Maria Clara Pacheco ficou com o bronze na categoria até 57kg ao perder na semifinal, após ótima campanha na competição, com três vitórias em sequência. A brasileira tinha a chance de brigar pelo ouro, mas caiu para a húngara Luana Marton.

Maria Pacheco tem apenas 19 anos e estava somente na primeira temporada com a equipe adulta do Brasil. A expectativa é de que outro brasileiro volte ao pódio em Baku. De acordo com os prognósticos da delegação, o país deve voltar da disputa com ao menos duas medalhas.

Na estreia, contra Mariya Sevostyanova, do Cazaquistão, a brasileira levou a melhor por 19 a 0. Nas oitavas de final, venceu a canadense Skylar Park por 10 a 6. Já na fase seguinte, as quartas de final, passou por Madina Mirabzalova, do Uzbequistão. No desempate, garantiu a classificação para as semifinais.

Na semifinal, Maria Clara não começou bem, deixando a adversaria abrir vantagem, Marton colocou 2 a 0 no início da luta. A brasileira chegou a empatar, mas viu a húngara abrir 4 a 2. No segundo round, a rival ampliou a vantagem e fechou a luta em 6-2.