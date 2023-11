Mundial Sub-17: Confira a tabela detalhada das quartas de final | A TARDE

A Fifa divulgou a tabela detalhada com os dias e horários dos jogos válidos pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17, que está sendo disputada na Indonésia. As partidas serão realizadas na próxima sexta-feira, 24, e no sábado, 25.

Após derrubar o Equador nas oitavas de final, a Seleção Brasileira fará o clássico Sul-Americano contra a Argentina, na próxima sexta, às 9h (horário de Brasília). No estádio Internacional de Jacarta.

Antes, às 5h30, Espanha e Alemanha se enfrentam. No sábado, França e Uzbequistão jogam às 5h30, enquanto Mali e Marrocos disputam vaga às 9h.

Caso avance às semifinais, o adversário do Brasil sai do confronto entre Espanha e Alemanha. Completam o chaveamento os jogos França e Uzbequistão x Mali e Marrocos.

A grande final da Copa do Mundo Sub-17 está marcada para o dia 2 de dezembro, às 9h (horário de Brasília). O Brasil é detentor de quatro títulos mundiais.