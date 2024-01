Museu do Bahia receberá troféus do Manchester City | A TARDE

A exposição de troféus que o Manchester City costuma fazer ao longo de toda temporada passará por Salvador e será exposta no museu do Bahia, na Arena Fonte Nova. Além da capital baiana, a cidade de São Paulo também será contemplada com a coleção de troféus que os 'Citizens' conquistaram na temporada 2022/2023, que conta com a Premier League, Champions League, Copa da Inglaterra, Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.

A exposição terá duração de dois dias e será gratuita, visando proporcionar essa experiência para todo fã do esporte. Ainda sem data definida para Salvador, os troféus estarão no Brasil no início de janeiro de 2024, do dia 5 ao dia 13, segundo informações do próprio clube.

O Tour teve o seu início na Inglaterra, já passou por cidades como Tóquio, Abu Dhabi, Oslo, Buenos Aires e também por Nova York, onde reside outro clube do Grupo City, o New York City FC, que disputa a Major League Soccer (MLS).

Vale lembrar que, além do Esquadrão, outros dois times fazem parte do Grupo City na América do Sul, o Montevideo City Torque, do Uruguai, e o Club Bolívar, da Bolívia. Apesar disso, não há informações sobre a passagem do Tour nesses locais.