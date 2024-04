Na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo marca segundo hat-trick seguido | A TARDE

“Ele não para. Nunca”, afirmou um fã de Cristiano Ronaldo para seu amigo em áudio viral nas redes sociais. Aos 39 anos, segue na ativa e fazendo o que ele mais gosta: gols. Nesta terça-feira, 2, o gajo marcou seu 65º hat-trick na carreira, no massacre de 8 a 0 do Al-Nassr sobre o Abbha, pelo Campeonato Saudita.

Os dois primeiros foram em cobranças de falta, aos 11 e 21 minutos, e fechou o hat-trick aos 42, com o quarto gol de sua equipe. CR7 ainda contribuiu com duas assistências para Mané e Al-Sulaiheem. Com 5 a 0 no placar, o treinador Luis Castro decidiu poupar Cristiano Ronaldo e Mané, mas o Al-Nassr ainda marcou mais três vezes para fechar o placar.

Cristiano Ronaldo agora soma 885 gols oficiais na carreira e mostra sinais de que vai em busca do milésimo. O próximo compromisso do Al-Nassr é nesta sexta-feira, às 16h, contra o Damac. Atualmente a equipe está na segunda posição do Campeonato Saudita, com 62 pontos, 12 a menos que o líder Al-Hilal.

Confira os melhores momentos da partida entre Al-Nassr e Abbha: