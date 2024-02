Na briga contra o descenso, Atlético vence Bahia de Feira fora de casa | A TARDE

O confronto entre os últimos dois campeões estaduais do interior valia a saída da zona de rebaixamento e o Atlético levou a melhor sobre o Bahia de Feira e venceu por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 14. Mesmo jogando na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o Carcará superou o Tremendão com gols de Giancarlo e Neto, enquanto Alex Cazumbá diminuiu para os donos da casa.

Com o resultado, o Atlético deixou a lanterna do Baianão e saltou para a 7ª posição com sete pontos. O último colocado agora é o Bahia de Feira, com apenas cinco pontos em sete jogos.

Na próxima rodada, o Bahia de Feira vai até Ilhéus encarar o Barcelona no Estádio Mário Pessoa. O duelo está marcado para as 19h15 de quarta-feira, 21. Já o Atlético terá mais de uma semana para se preparar para enfrentar o Vitória, às 18h30 de domingo, 25, no Barradão.