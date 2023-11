Na Confut, gestores comentam sobre planejamento do Barcelona de Ilhéus | A TARDE

O Barcelona de Ilhéus esteve presente no Confut Nordeste 2023, conferência que reúne os principais nomes em relação a gestão do futebol da região e do país. A Onça Pintada foi representada no evento por Murilo Ribeiro, diretor de marketing, e Leonardo Cordier, analista de mercado do clube.

O Barcelona voltou a ativar seu site oficial e suas redes sociais, como Instagram e Twitter. Para Murilo Ribeiro, é um desafio movimentar um setor fundamental para o crescimento do clube que estava parado.

"É um momento de muita alegria pra mim, pois estou assumindo um departamento que estava desativado. É uma determinação do nosso CEO Welliton Nascimento e do nosso gestor Armando Filho. Recriamos o departamento e junto com a equipe estamos com algumas ações. Estamos com mascote, vamos reativar o site, o Instagram vamos movimentar e estar postando com frequência. É de importância captar recursos através das empresas parceiras e dar a visibilidade que elas necessitam", disse o gestor ao Portal A TARDE.

"Além disso, estamos fazendo os anúncios dos atletas que estão chegando e da comissão técnica, pois é de grande importância também para os torcedores saberem quem são esses atletas, o nosso elenco e como é que vai chegar pra o Campeonato Baiano da Série A. Garanto que faremos um bom trabalho pra que o Barcelona alcance seus objetivos com todo o elenco", complementou.

Murilo Ribeiro também falou sobre a parceria com a Niory Sports, nova distribuidora de material esportivo do clube. Já está sendo planejada a criação de uma loja oficial.

"É uma marca de camisa muito boa e de excelente produto. Ela vem inovando e ajudando a captar torcedores fornecendo produtos de qualidade. A Niory é uma grande empresa e um grande parceiro. Não tenho dúvidas que o Barcelona fará bons negócios e produtos para comercializar. Propomos essa questão de ter uma loja física para fazer vendas. Estamos elaborando essa questão para ver a estutura do estádio para se ter uma loja por lá. Isso será elaborado e com o tempo irá acontecer"

Onça Pintada está no mercado em busca de reforços

O Barcelona vai para seu terceiro ano na elite do Campeonato Baiano. No primeiro ano no Baianão, em 2022, a equipe surpreendeu a todos e terminou entre os semifinalistas. Em 2023, a campanha foi irregular e a equipe ficou na 7ª colocação.

Para o estadual de 2024, o clube anunciou as contratações do experiente volante Alan Mineiro, ex-Corinthians e Athletico-PR e do goleiro Thiago Passos, que se destacou no Itabuna. O analista Leonardo Cordier comentou sobre o planejamento do clube. Um nome especulado é o do centroavante Hernane Brocador, ex-Flamengo e Bahia. Animado, o analista Leonardo Cordier falou sobre o planejamento.

"O planejamento do Barcelona está sendo o melhor possível. A gente considera que deu um passo a frente dos outros clubes, anunciando primeiro e trazendo mais informações dos jogadores para a torcida. Trouxemos o Alan Mineiro po Thiago Passos, que são jogadores de renome no futebol brasileiro e da Bahia. Acredito que a gente venha forte e pra brigar no Campeonato Baiano. Sobre Hernane, o presidente e o nosso gestor estão vendo sobre essa possibilidade", explicou.

A preparação do time para o Campeonato Baiano será no estádio Mário Pessoa e no campo da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Cordier também revelou que a direção e a prefeitura de Ilhéus estão alinhadas.

"A temporada se inicia em 1º de dezembro e tudo indica que será em Ilhéus, a nossa casa. O nosso presidente Weliton Nascimento entrou em acordo com o prefeito que vai dar um aporte também, pra nossa casa estar pronta e acolhendo o nosso torcedor. A preparação srá no Mário Pessoa e também no campo da Faculdade UESC", concluiu.