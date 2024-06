Na despedida de Endrick, Palmeiras apenas empata pela Libertadores | A TARDE

A noite desta quinta-feira, 30, marcou a despedida do atacante Endrick, que vai defender as cores do Real Madrid. O Palmeirasrecebeu a visita do São Lorenzo-ARG e empatou sem gols no Allianz Parque, pela última rodada da primeira fase da Taça Libertadores.

Com o resultado, o Verdão não conseguiu a liderança geral da competição. Apesar do objetivo não conquistado, o alviverde terminou como líder absoluito do Grupo F, com 14 pontos ganhos. Como precisavam do empate, os argentinos terminaram na segunda posição.

As homenagens a Endrick ocorreram antes da bola rolar. Torcedores criaram um mosaico com a frase "até breve", comma foto do jogador e o distintivo do Palmeiras erguido.

Abel Ferreira escalou o Palmeiras com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Gabriel Menino), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Mayke), Richard Rios, Raphael Veiga (Flaco López); Luis Guilherme, Estêvão (Rony) e Endrick (Rômulo).

Agora o Palmeiras volta as atenções na disputa da Série A do Brasileirão. A equipe viaja até Santa Catarina e encara o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, pela 7ª rodada da certame.

Sim, você se tornou um grande jogador de futebol, Endrick! Entre desafios vencidos e histórias escritas, muito orgulho de você, minha #CriaDaAcademia! Foi intenso, épico e nós estaremos juntos pra sempre! Até breve! 💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/gv5Zq5zdMk — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 31, 2024

