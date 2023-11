Na emoção, Brasil vence Cuba e avança às semis do polo aquático | A TARDE

A seleção brasileira feminina de polo aquático garantiu vaga às semifinais dos Jogos Pan-Americano de Santiago ao vencer Cuba nas quartas por um placar apertado de 12x10. Juliana Gomes, número 9, foi o destaque da partida, sendo a maior pontuadora.

Esta foi a terceira vitória do Brasil no torneio, que já tinha vencido na estreia a seleção do Porto Rico, já na segunda rodada derrotou o Chile. Na última rodada do grupo, as atletas do Time Brasil garantiram a classificação para as quartas na segunda colocação, enquanto as norte-americanas foram líderes do grupo.

No confronto desta quinta-feira, 2, o Brasil até abriu o placar, mas foram as cubanas que dominaram o primeiro quarto e, após a virada, encerraram a primeira parcial em 1/3. No segundo tempo, a artilheira da partida, Juliana Gomes, carregou a responsabilidade e colocou a seleção verde e amarela de volta ao jogo, vencendo a segunda parcial por 5/3 e indo para o intervalo com empate por 6/6 no placar.

Na volta, a seleção conseguiu manter o bom momento e conseguiu abrir dois pontos de vantagem, ao aproveitar as brechas dadas pela defesa cubana e a falta de pontaria nos arremessos, deixando a partida em 10/8. Para fechar a partida e garantir a vaga, o Brasil só administrou o resultado e, assim como as adversárias, só pontuou mais duas vezes, encerrando o placar em definitivo em 12/10.

Na próxima partida, as brasileiras enfrentarão a equipe que sair vencedora entre Canadá e Chile, sabendo que as canadenses são as favoritas para o confronto.