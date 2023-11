Na emoção, Brasil vence Cuba e avança às semis do vôlei masculino | A TARDE

A Seleção brasileira de vôlei masculino garantiu a classificação para as semifinais dos Jogos Pan-Americanos ao vencer Cuba em uma partida que precisou de tie break e gerou fortes emoções. Em um clássico do esporte, as duas equipes montaram um placar de 3-2, com parciais de 25/20, 25/16, 18/25, 25/27 e 18/16 a favor da seleção verde e amarela. O confronto ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira, 1º, pela última rodada do Grupo A, valendo a liderança.

Comandados pelo técnico interino Giuliano Ribas, conhecido como Juba, a equipe titular seguiu igual aos primeiros dois jogos, com o levantador Matheus Brasília, o oposto Darlan, o líbero Maique, os ponteiros Adriano e Honorato, e o central Otávio. Alguns dos atletas fizeram parte no torneio Pré-Olímpico e também na Superliga.

O destaque da partida foi Darlan, de 21 anos, que também se sobressaiu nas partidas anteriores. O oposto marcou 29 pontos, sendo 27 de ataque, um de bloqueio e um de saque. Maique também fez brilhar os olhos dos brasileiros que acompanhavam o confronto: o líbero realizou 19 recepções realizadas e 19 recepções bem sucedidas, com um aproveitamento de 100%.

O jogo

A partida começou equilibrada, com o primeiro ponto sendo marcado a favor dos cubanos. O empate e a virada brasileira não demorou para vir, mantendo o confronto como se era esperado para o que as duas seleções representam no esporte. Assim seguiu a partida até os pontos finais, quando o Brasil conseguiu intensificar um pouco mais e colocar uma vantagem maior, chegando ao set point. A seleção cubana até tentou uma recuperação, ao se aproximar, mas não teve jeito, Adriano marcou o último ponto do set. 25x23.

Na segunda parcial, o Brasil manteve a mesma intensidade da primeira, enquanto os cubanos demonstraram nervosismo. Desta forma, o set conseguiu ser mais tranquilo para a Seleção verde e amarela, que abriu vantagem logo nos primeiros pontos, colocando pressão nos adversários. Administrando o placar, sem deixar de marcar, o Brasil abriu uma vantagem de 9 pontos no fim do set, que permaneceu sem muitas variações até o fim, quando Adriano, novamente, marcou o último ponto. 25x16.

Na volta para o terceiro período, o Brasil voltou um tanto quanto desleixado para o confronto, proporcionando espaço para a Seleção Cubana, que melhorou o saque e conseguiu abrir até seis pontos na metade da parcial. Mesmo com as mudanças que o técnico Juba realizou, os brasileiros não conseguiram se encontrar e perderam o set por 25 x 18, diminuindo a vantagem para 2x1.

Embalados com a vitória no último set, os cubanos retornaram com intensidade, assim como os brasileiros, que melhoraram nos fundamentos. O período seguiu com extremo equilíbrio, com ambas as equipes pontuando e defendendo, demonstrando vontade de garantir a vaga para as semis. Entretanto, no fim do set, com um descuido do Brasil, Cuba conseguiu marcar dois pontos seguidos e encerraram a parcial em 27x25, forçando o tie break.

No último set, os cubanos iniciaram com mais acertos, forçando saques e exigindo muito da defesa brasileira. Após estar em desvantagem, a Seleção brasileira conseguiu se encontrar e encostou no placar. Em determinado momento, os adversários até tiveram chance de encerrar a partida roubando a vitória dos brasileiros, mas foi em uma bloqueio duplo que Darlan e Judson garantiram a vaga nas semifinais.

De olho no ouro

Agora o Brasil volta às quadras na sexta-feira, 3, para enfrentar o segundo classificado do Grupo B, que será Argentina ou Chile. Caso avance para a final, a decisão do título será no sábado, 4.

Enquanto isso, Cuba disputará as quartas de final com o vencedor de México x Colômbia, que nas semifinais, enfrentará o primeiro colocado do Grupo B, também decidido entre Argentina e Chile.