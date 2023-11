Na estreia do basquete, Brasil vence México e vai em busca do bi | A TARDE

A seleção feminina de basquete estreou nos Jogos Pan-Americanos de Santiago na manhã desta quarta-feira, 25, e conseguiu a primeira vitória em busca do bicampeonato. O resultado de 72 x 54 para o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo B, que também conta com a Venezuela, próximo adversário da Seleção.

Com 12 pontos, Vanessa Fausto, a “Sassá”, foi a cestinha da partida, assim como Maria Albiero, que alcançou a mesma pontuação. Outro destaque da partida foi a veterana Érika de Souza, que marcou seis pontos e garantiu 13 rebotes para a Seleção Brasileira, que venceu todos os quartos.



O confronto do Brasil diante da Venezuela pelo Grupo B acontecerá na manhã desta quarta-feira, 26, às 10h30. Sem transmissão na televisão, o canal do YouTube do Time Brasil e da Cazé TV farão as transmissões oficiais.

Apesar da vitória com um toque de facilidade, as brasileiras demonstraram nervosismo nos minutos iniciais da partida. Conseguindo abrir uma vantagem de 10 pontos durante o primeiro quarto, as mexicanas conseguiram uma recuperação e diminuíram a vantagem para somente três pontos. Entretanto, instantes depois, o Brasil conseguiu voltar ao ritmo e encerrou os primeiros 12 minutos em 16 a 12.

Na volta da segunda etapa, o México conseguiu encaixar os seus ataques e consolidar a defesa, chegando até mesmo a virar a partida, colocando 24 x 23 no placar. Entretanto, as atuais campeãs do torneio, não deixariam as adversárias seguirem com o bom momento no jogo, foi então que, em uma bola de três, Maria Albiero colocou a seleção brasileira novamente à frente no placar. O restante do quarto foi positivo para a amarelinha, que conseguiu ir para o intervalo com uma vantagem de 35 x 28.

O restante do jogo foi positivo para o Brasil, que conseguiu ampliar a vantagem para 15 pontos (51 a 36), apesar das bolas de três convertidas pelas mexicanas. Sassá, Débora Fernandes e Emanuely de Oliveira foram dominantes no terceiro quarto, conseguindo levar a Seleção à casa dos 61 pontos, enquanto as adversárias ficaram com 42.

No último período, a Seleção conseguiu manter a vantagem e a vitórias sem riscos, apenas administrando o placar, que encerrou em 72 a 54, garantindo o primeiro triunfo no Pan de 2023.

“Muito boa essa energia daqui, com a torcida apoiando, eu fiquei arrepiada. Começar com vitória é excelente. Queremos levar mais uma medalha para casa e vamos brigar por isso”, ressaltou a cestinha Sassá, em entrevista pós-jogo.