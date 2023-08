Na estreia, Espanha vence fácil a Costa Rica e garante liderança

Na madrugada desta sexta-feira, 21, Espanha e Costa Rica se enfrentaram em busca dos primeiros três pontos do grupo C da Copa do Mundo de futebol feminino. As europeias são conhecidas por sua intensidade ofensiva e assim como Inglaterra, EUA e Alemanha, para muitos, são favoritas ao título. Ainda em busca da primeira estrela, o favoritismo foi confirmado com uma vitória contra a seleção Costarriquenha por 3 x 0 com gols de Del Campo (contra), Aitana Bonmatí e Esther Gonzales.

O jogo:

Assim como todos esperavam, a Espanha valorizou o título de ser uma das favoritas da competição e começou em cima da seleção costarriquenha com toda a sua intensidade. Ainda nos primeiros dez minutos, a goleira Daniela Solera precisou defender diversas finalizações, entre elas um chute cruzado da Ester Gonzalez e um cabeceio da Salma Paralluelo.

E se a goleira adversaria não estava permitindo o gol feito pelas espanholas, foi aos 21 minutos que a costarriquenha Del Campo marcou um gol contra, abrindo o placar a favor das Las Rojas. E não parou por aí! Em um jogo de extrema dominância das europeias, Aitana bonmatí foi quem fez o segundo em um chute cruzado dentro da grande área, desta vez, sem chances para a goleira adversária. O terceiro das espanholas não demorou de sair, após uma jogada embolada entre defesa e ataque, a Esther Gonzales pegou o rebote de frente para o gol, chutou de dentro da pequena área e ampliou o placar.

Nos minutos seguinte, a Espanha teve a chance de transformar a vitória em goleada quando ao tentar um drible na entrada da área, Olga Carmona foi derrubada por um carrinho da costarriquenha Vilalobos, e a a árbitra da partida Casey Reibelt marca pênalti. Com a bola nos pés, Jeni Hermoso, a maior artilheira da seleção finalizou a meia altura no canto direito do gol e foi impedida de soltar o grito de “gol” através das mais da goleira Solera. Após o pênalti perdido, a Espanha não pareceu ter sentido, de forma que, continuou até o fim do primeiro tempo com o seu estilo de jogo característico: posse de bola e intensidade.

Aitana Bonmatí comemora gol na estreia da Copa do Mundo | Foto: MARTY MELVILLE / AFP

Na volta do intervalo, apesar do melhor desempenho da Costa Rica, a Espanha manteve o domínio da partida, gerando perigo para o gol da goleira nascida na Costa Rica, que precisou defender diversas finalizações. Com o resultado em mãos, as seleção da Europa Ocidental aos poucos foi diminuindo o ritmo e, diferente do que ocorreu no primeiro tempo, a segunda etapa não viveu grandes emoções.

O grande destaque para os minutos finais do primeiro jogo do grupo B foi para a camisa 11 da Espanha, Alexia Putellas, a melhor jogadora do mundo, que voltou a atuar com as cores da seleção após meses contundida. Com o cabelo rosa, Alexia parecia com fome de gols, de forma que, participou de diversas jogadas ofensivas. Ao apito final, os números de finalizações foram favoráveis para as vencedoras, com 45, sendo 12 ao gol, contra somente 1 finalização para as costarriquenhas, nenhuma em direção ao gol da goleira Misa, que não trabalhou na partida.

Segunda rodada:

Procurando a classificação já na segunda rodada, o próximo jogo da Seleção da Espanha será na quarta-feira, 26, ás 4h30 da manhã contra a Zâmbia, seleção que faz a sua estreia em mundiais.

Para a Costa Rica, a próxima tentativa de vitória será também na quarta-feira, contra a seleção do Japão, campeã do mundo de 2011, às 2h da manhã.