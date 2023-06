Na Justiça: Thiago Wil é acusado de violência contra ex-namorada

Algo além da vitória no Roland Garros chamou os holofotes para o brasileiro Thiago Wild nesta semana. O tenista e a ex-namorada, Thayane Lima, possuem uma ação judicial aberta. Os dois engataram o relacionamento em 2020, que foi parar na Justiça após a influenciadora digital acusar o atleta de agressão e abuso moral.

Em entrevista coletiva após a vitória em cima de Medvedev, número 2 do mundo, o brasileiro foi perguntado sobre o caso pela imprensa, que se negou a falar e ficou irritado. O jornalista holandês Jennick Schneider, que questiona o tenista, afirmou ter sido intimidado por membros do Staff de Wild após a pergunta.

Thayane, no entanto, após o pronunciamento do ex, se manifestou nas redes sociais. A influenciadora falou sobre o processo que ainda está em aberto no ministério público e afirmou esperar que a justiça seja feita.

Veja detalhes:

Fora das quadras, o tenista de 23 anos tem seu nome envolvido em denúncias nos últimos dois anos. No Ministério Público do Rio de Janeiro foram abertos inquéritos para investigar acusações de Thayane contra Thiago, afirmando violência doméstica e psicológica, além de outro processo por danos morais, ambos foram arquivados. Um terceiro, no entanto, ainda está em andamento e corre em segredo de Justiça. Wild, por outro lado, também move um outro processo contra a ex, pedindo a exclusão de posts nas redes sociais.

Injúria e violência doméstica - arquivado

O primeiro boletim de Thayane contra Thiago foi em 08 de setembro de 2021, na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca. No documento, a influenciadora alega violência psicológica e injúria desde o fim do relacionamento com o tenista, no mês anterior. Além disso, acusa Wild de tê-la agredido em maio de 2020, ainda durante o relacionamento.

No boletim de ocorrência, Thayane diz que Thiago Wild apertou seu dedo com força após uma discussão sobre fotos da influenciadora nas redes sociais. Na época, não chegou a procurar a polícia, nem fez exames. Em prints de conversas por aplicativo de mensagem, porém, mostra que o tenista admitiu a agressão e pediu desculpas pelo fato.

Além disso, acusa Wild de abuso psicológico e injúrias desde o fim do relacionamento, em agosto de 2021. Thayane afirma ter sido xingada e tratada de forma depreciativa por várias vezes desde o término. A influenciadora também relata que o tenista fez uso de substâncias proibidas durante todo o relacionamento.

Indenização por danos morais - arquivado

Em setembro de 2021, Thayane também abriu outro processo contra Wild, pedindo indenização por danos materiais e morais. No boletim, ela afirmou que seu trabalho foi limitado por atitudes do tenista, que ocasionaram uma queda do número de seguidores e de sua renda mensal. No total, pedia uma indenização de R$ 1 milhão.

O juiz determinou o arquivamento do processo em dezembro do ano passado. Thayane, que atualmente vive na casa de uma amiga em Orlando, nos Estados Unidos, declarou não ter condições de pagar os custos do processo. O juiz, porém, negou o pedido. Como os custos não foram pagos, o processo foi arquivado em março deste ano.

No processo, Thayane afirma que, após o término, chegou a ter conversas com Wild e os pais do tenista, algumas intermediadas por um amigo. Foram oferecidos diferentes valores para que a briga não fosse parar na Justiça. As partes, porém, não chegaram a um acordo. Segundo ela, Wild, então, finalizou o contrato do apartamento onde moravam sem aviso prévio. Foi quando ela passou a morar com uma amiga.

Processo em sigilo de Justiça - aberto

Ocasionado pelos arquivamentos anteriores, a defesa de Thayane abriu outra ação contra Thiago Wild, pedindo uma pensão alimentícia por conta dos danos morais e materiais à influenciadora. O processo segue aberto, em sigilo de Justiça. Thayane, porém, usa a mesma base processual das ações anteriores.

Processo de Wild contra Thayane - aberto

Thiago Wild também acionou a Justiça por conta própria, acusando Thayane de extorsão. Na ação, o tenista também pede a retirada e o fim de publicações sobre o caso nas redes sociais. No entanto, apenas a rede social envolvida foi citada até o momento. Thayane e sua mãe, alvos do atleta, não foram encontradas pela Justiça. Assim, seguem sem serem citadas.