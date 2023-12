Na mira do Bahia, Gustavo Scarpa segue com futuro incerto | A TARDE

Já visando a temporada de 2024, o Bahia está de olho no meia Gustavo Scarpa, ex Palmeiras e atual jogador do Nottingham Forest, que está emprestado ao Olympiacos, da Grécia. Além do Esquadrão, o Atlético Mineiro também tem interesse no jogador, preparando uma proposta de 4,5 milhões de euros (R$ 24 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador de 29 anos.

Scarpa tem contrato com o clube inglês até 2026, que inicialmente, pediu um valor entorno de 6 milhões de euros (R$ 32 milhões), mas pode ser reduzido dependendo da proposta. O Nottingham, atual 16° colocado da Premier League, pretende fechar negócio sobre a venda do jogador até janeiro de 2024.

Apesar do interesse de clubes do Campeonato Brasileiro da Série A, Gustavo Scarpa não tomou uma decisão definitiva e já deixou claro que a sua principal prioridade é permanecer no futebol europeu.

Desde que saiu do futebol brasileiro, Scarpa jogou 21 partidas, sem participações em gols e assistências até o momento. Já pelo Palmeiras, seu último clube do Brasil, o jogador somou 37 gols e 51 assistências, em 213 jogos.