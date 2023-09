Na MLS, Inter Miami tem grande desafio sem Messi

O Inter Miami enfrentará o Sporting Kansas City pela 31° rodada da MLS na noite deste sábado, 9, sem a grande estrela da equipe, Lionel Messi. O Argentino se juntou a seleção para disputar os primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e por isso desfalcará a equipe estadunidense.

Desde a sua chegada, Messi soma 11 jogos com zero derrotas e 11 gols feitos, além de colaborar com cinco assistências. Na MLS, Messi conseguiu garantir 7 pontos, de 9 possíveis, para a sua equipe. Para além dos grandes feitos individuais, Messi deu o primeiro título da história do Inter Miami, a Leagues Cup, e ainda pode ganhar o segundo na temporada, já que é finalista da US Open Cup.

Entretanto, dessa vez o time de David Beckham vai precisar se virar sem o argentino. O clube, apesar da melhora na MLS, ainda é o 14° colocado, com 25 pontos, enquanto o Kansas City ocupa a 11, posição com 32.

Últimos jogos:

Los Angeles FC 1 X 3 Inter Miami; Inter Miami 0 x 0 Nashville; New York Red Bulls 0 x 2 Inter Miami; Cincinnati 3 (4) x 3 (5) Inter Miami

Sporting KC 3 x 1 St. Louis; Sporting KC 3 x 0 San Jose Earthquakers; Deportivo Toluca 4 x 1 Sporting KC; Chivas 0 x 1 Sporting KC

Equipes Prováveis:

Inter Miami - Tata Martino

Callender; Yedlin, Avilés, Kryvtsov, Miller, Jordi Alba; Cremaschi, Busquets, Gómez; Farías e Josef Martínez.

Sporting KC - Peter Vermes

Melia; Davis, Valencia, Fontas, Ndenbe; Thommy, Walter, Gutiérrez; Sallói, Pulido, e Russel.