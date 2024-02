Na reta final do Baianão, Jacobina demite executivo de futebol | A TARDE

Após o desligamento do treinador Alex Alves, o Jacobina segue em reformulação no seu departamento de futebol. Nesta segunda, 19, o JEC anunciou oficialmente a saída do executivo de futebol Vitor Faustino.

"O executivo de futebol Vitor Faustino também está de saída do Jacobina Esporte Clube. Agradecemos ao profissional pelos serviços prestados e desejamos sucesso ao longo de sua carreira", diz o clube em comunicado oficial.

O Jacobina contratou o treinador Augusto Fassina, que retorna a equipe para a disputa da reta final do Campeonato Baiano. O Jegue da Chapada ocupa a 7ª colocação, com oito pontos somados. No meio da tabela, a equipe precisa vencer para se afastar do Z-2 e consequentemente, lutar por classificação a segunda fase do estadual.

No próximo sábaado, 24, o time visita o Jacuipense, no stádio Eliel Martins, às 16h, em Riachão do Jacuípe, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano.