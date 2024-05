Na Série D, treinador pede demissão no intervalo e time vence no final | A TARDE

No Campeonato Brasileiro da Série D, um caso inusitado agitou a 3ª rodada da competição. No confronto entre Brasiliense e Real FC, a equipe de Brasília sofreu com a demissão do seu treinador, Paulo Roberto Santos, e de toda a comissão técnica durante o intervalo, quando o placar estava em 0x0. Porém, na segunda etapa, o Jacaré voltou sob comando do médico do clube e venceu por 2x1.

O resultado coloca a equipe auriverde na liderança do grupo E, com seis pontos em três jogos disputados. A comissão que comandará a equipe nas rodadas seguintes ainda não foi anunciada.

A notícia foi divulgada através das redes sociais do Brasiliense, que, além de informar a demissão dos profissionais, provocou a antiga comissão, afirmando que o Jacaré jogou melhor na segunda etapa. O gols foram marcados nos últimos 10 minutos, aos pés de Kaio Nunes, duas vezes. Alemão descontou para o Real.

"O Brasiliense informa que, durante o intervalo da partida entre Real Brasília x Brasiliense, o treinador Paulo Roberto Santos, insatisfeito com as críticas que recebeu do presidente do clube pela má atuação da equipe no primeiro tempo e nos dois primeiros jogos da competição, decidiu deixar o comando da equipe juntamente dos demais membros da sua comissão técnica. Durante o segundo tempo, o Brasiliense teve melhor desempenho, sagrando-se vencedor por 2 a 1, passando a liderar a isoladamente a sua chave.", informou o clube, em nota.



Publicações relacionadas