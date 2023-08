Nacional-AM se pronuncia após foto polêmica simulando velório; confira

O Nacional-AM se pronunciou através das redes sociais após os jogadores do clube postarem uma foto na Arena Cajueiro, estádio do Bahia de Feira, simulando um velório, onde um jogador aparece caído 'morto' no chão.

A imagem que viralizou na internet revoltou diversas pessoas em todo o país. Na semana passada, o atacante do time feirense, Deon, morreu após sofrer um mal-súbito durante um treinamento no mesmo estádio.

De acordo com o clube amazonense, a foto postada pelos jogadores não tem a intenção de remeter ao falecimento de Deon.

"A atividade descontraída e de disputa interna entre os atletas, bem como a foto são costumeiras e habituais do cotidiano do futebol. Jamais iríamos compactuar com algo 'de brincadeira' como tem sido atrelada a postagem. Temos total responsabilidade ao futebol e a situação, inclusive abraçamos familiares, torcida e atletas no momento de luto", escreveu a agremiação manauara.

Por fim, o Nacional-AM direcionou seu discurso aos torcedores, torcida adversária e familiares, ao reconhecer que "a postagem não foi adequada, mas não foi intencional".