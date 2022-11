Nadador Allan do Carmo anuncia aposentadoria em dezembro

Principal nome da Maratona Aquática Baiana masculina, o nadador Allan do Carmo anunciou nesta terça-feira, 8, que vai se aposentar. O atleta aproveitou para confirmar que a última prova que vai realizar será a tradicional travessia Itaparica-Salvador, competição que o lançou para o cenário nacional e onde saiu vencedor em cinco oportunidades, além de estabelecer o recorde da competição com 1h34m08.

Allan participou das Olímpiadas de 2008 em Pequim e em 2016 no Rio de Janeiro, além de ter conquistado as medalhas de bronze em Barcelona em 2013, e prata em Kazan 2015, ambas nos 5km e foi bronze na prova de 10km nos Jogos Pan-americanos de 2007.

Confira a nota na íntegra:

“CHEGOU A HORA!

Foram 25 anos pra que esse momento chegasse e eu tivesse a certeza de que esse comunicado seria feito de coração. A real é que sempre soube que isso aconteceria, mas nunca pensei como faria. Mas, tô aqui. Firme e forte, cheio de entusiasmo e alegria no coração, como vocês sempre me viram, pra dizer que minha jornada de dedicação exclusiva ao esporte está bem perto do fim, a exatamente uma prova.

A travessia Itaparica-Salvador, prova que tanto marcou minha carreira, será a minha última como atleta profissional.

Sim, dezembro se encerra um ciclo pra iniciar um outro e um filme passa na minha cabeça. Foram tantas viagens, tantas abdicações, tantos desafios, títulos, conquistas e derrotas... tudo isso me fez mais forte, mais humano, mais feliz! No entanto, o que mais me fez crescer, em todos os aspectos, foram as amizades, o amor e o carinho que chegaram até a mim em toda essa jornada maravilhosa.

Por isso, venho, desde já, agradecer a todas as pessoas que fizeram parte deste sonho. Família, amigos, treinadores, colegas de clube e seleção, adversários, profissionais de staff em geral, patrocinadores e, especialmente, à torcida.

Novos caminhos estão sendo traçados e todo mundo vai seguir participando e sendo importante, como sempre aconteceu. Até lá, no entanto, quero viver essa transição com todo afinco e felicidade. Vamos curtir!

Em breve, novidades sobre essa última prova”.