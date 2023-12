Nadal anuncia retorno às quadras no ATP 250 de Brisbane, em janeiro | A TARDE

O tenista espanhol Rafael Nadal, ausente das quadras há quase um ano, anunciou nesta sexta-feira, 1º, que voltará a competir no início de janeiro, no ATP 250 de Brisbane, preparatório para o Aberto da Austrália.

"Depois de um ano fora das competições, chegou o momento de voltar. Será em Brisbane e será na primeira semana de janeiro", declarou Nadal, de 37 anos, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O ex-número 1 do mundo não joga desde sua derrota na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro deste ano.

"Acho que não mereço terminar assim", disse então Nadal, que atualmente ocupa a 663ª posição do ranking da ATP, em referência à lesão sofrida no quadril em Melbourne em janeiro de 2023.

De lá para cá, ele passou por duas cirurgias e, em setembro, declarou que a temporada 2024 seria a última de sua carreira.

O tenista espanhol tentará retornar ao mais alto nível na Austrália, mas terá como grande objetivo seu torneio favorito, Roland Garros, onde foi 14 vezes campeão.

Com 22 títulos de Grand Slam, Nadal está dois atrás do recordista e atual número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic.