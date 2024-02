Nadal não garante presença no ATP de Doha e já pensa em Indian Wells | A TARDE

O tenista espanhol Rafael Nadal, afastado das quadras desde seu breve retorno no início do ano em Brisbane (Austrália), deixou em aberto sua participação no ATP 250 de Doha.

"Para Doha chego muito em cima. Tive algumas dores nestas últimas semanas e estou um pouco no limite", afirmou Nadal em um trecho de uma entrevista ao canal La Sexta que será exibida nesta quarta-feira, 14, publicado pelo portal Relevo.

"Neste ponto, sinto dor em cada golpe. Cada lesão é um retrocesso não só na parte técnica como também na parte física, além do aspecto mental", afirmou o tenista, que vê mais chances de participar do Masters 1000 de Indian Wells, de 6 a 17 de março.

"Acredito 100% que estarei em Indian Wells, é um torneio muito especial para mim. Não sei se vai ser a última vez que jogarei ou não, mas é provável que sim, então gostaria de estar em Indian Wells de qualquer jeito", afirmou ao programa El Objetivo.

Em janeiro, os organizadores do ATP 250 de Doha anunciaram que Nadal estava inscrito no torneio, que será disputado de 19 a 24 de fevereiro.

"Adoraria estar em Doha, mas sei que não estou totalmente pronto. Vejo a decisão de jogar em Doha como de última hora... Em Indian Wells, sim, não tem nada de estranho e vou viajar com certeza", disse.

Nadal repetiu que seu objetivo principal é chegar à temporada de saibro em sua melhor forma possível, para "pelo menos ter a chance de aproveitar" o torneio de Roland Garros, onde se tornou lenda com 14 títulos.

O tenista espanhol, vencedor de 22 torneios de Grand Slam, teve um breve retorno às quadras em Brisbane, no início de janeiro, depois de quase um ano sem jogar por problemas físicos.

Após a eliminação na terceira rodada, anunciou no dia 7 de janeiro que não disputaria o Aberto da Austrália devido a uma ruptura muscular.