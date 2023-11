Namorada de Lucas Verthein pula na água para comemorar título; vídeo | A TARDE

Após ver Lucas Verthein ganhar o ouro no remo, pelos jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago, no Chile, a namorada do atleta comemorou a quebra dos 36 anos de jejum pulando na água, logo na linha de chegada.

O brasileiro dominou toda a prova que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 25, não se intimidou com a pressão final e cruzou em primeiro com mais de um segundo de vantagem. Ele ganhou o ouro com 6min58s76, diante de 6min59s93 do americano James Phihal. O bronze ficou com o mexicano Juan Flores, com 7min01s27.

O último ouro brasileiro no remo em Pan havia sido conquistado no double skiff masculino, com Ronaldo e Ricardo de Carvalho, em Indianápolis-1987.

As redes sociais do COB registraram a façanha com uma chamada carinhosa: ‘O amor é lindo’.

O AMOR É LINDO 💚💛



A namorada de Lucas Verthein pulou na água para comemorar o título pan-americano com o nosso campeão!



Ela fez o que todos nós gostaríamos 😍 pic.twitter.com/2acMVDmjHh — Time Brasil (@timebrasil) October 25, 2023