Namoro de Endrick com modelo preocupa poderosos do futebol, diz site | A TARDE

O andar da carruagem do namoro de Endrick com a modelo Gabriely Miranda está dando o que falar nos corredores do mundo do futebol, inclusive virou pauta no meio dos poderosos do Real Madrid, de acordo com o EXTRA. Isso porque o jogador brasileiro estaria se movimentando para colocar o bambolê no dedo da loira em um casamento "relâmpago".

De acordo com o jornal, a lanterna vermelha dos poderosos do futebol se acendeu após Endrick protagonizar momentos fofos com Gabriely durante a partida entre o Brasil e a Espanha, e chegar a informação de que ele deseja que a modelo o acompanhe após a sua mudança para a Europa, onde jogará pelo time espanhol.

Segundo fontes do EXTRA, a maior preocupação é que o relacionamento do jogador tire o foco "do que importa", o desempenho no Real Madrid. Cogita-se, inclusive, a ideia de que um amigo mais íntimo, estilo "parça", fique morando com Endrick na capital espanhola em seu primeiro ano de contrato, para que ele se adapte e tenha foco total no futebol.

Ainda de acordo com a publicação, a família foi aconselhada "para, digamos, persuadir o filho a ir com calma" com o relacionamento e suposta organização do casamento.