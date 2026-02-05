Não é só Mobile: Bahia prepara entrada no próximo EAFC para consoles

Bahia estará presente no EAFC para consoles - Foto: EA FC Mobile

Após quase 10 anos de espera, o Brasil terá um representante licenciado dentro dos jogos de futebol. O Bahia prepara o retorno para dentro do universo digital junto ao EAFC. Com o acordo, os gamers poderão, além de desfrutar dos uniformes oficiais do esquadrão (o que já era possível anteriomente), utilizar os atletas licenciados dentro do jogo.

Nesta quinta-feira, 5, o Bahia anunciou que estará no EAFC Mobile. No entanto, conforme soube o Portal A TARDE, o Esquadrão também prepara o retorno para a versão dos consoles e deve estar presente a partir da próxima edição,o EAFC 2027 (que será lançado ainda em 2026).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jogue com o Bahia no EA SPORTS FC Mobile! Baixe grátis e entre em campo representando o Esquadrão de Aço, onde estiver! 🔵🔴⚪️📲



Leia mais ➡️ https://t.co/jIpCKdmtFp



Play with Bahia in EA SPORTS FC Mobile. 🔵🔴⚪️📲

Download for free and hit the pitch representing the Esquadrão… pic.twitter.com/ppgLWT46c6 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 5, 2026

A volta do Bahia para o universo gamer reflete um primeiro passo importante na retomada dos clubes brasileiros a terem essa participação maior no mundo digital. A última edição que teve a participação de times brasileiros licenciados foi a do FIFA 14, que contou com toda as equipes da Série A daquele ano dentro do jogo.

Apesar disso, naquela ocasião, o time do Bahia era o único que não tinha os seus jogadores licenciados, assim dispondo de um time genérico dentro do game.

EAFC Mobile

Por meio dessa parceria anunciado nesta quinta, os uniformes e escudos oficiais do Bahia continuarão disponíveis no modo Meu Time, com a adição de diversos atletas autênticos do clube.

Esses jogadores serão adicionados a determinados grupos de atletas do FC Mobile para o Draft, começando a partir do evento GINGA, nesta quinta-feira (5), e poderão ser obtidos através de sistemas do jogo, incluindo Drafts e o Mercado, sujeitos à disponibilidade. GINGA celebra a paixão de atletas brasileiros e fãs com um evento competitivo focado em modos PvP e que premia quem joga semanalmente com base em suas classificações.

Bahia prepara o retorno para a versão do EAFC para consoles e deve estar presente o jogo a partir do dia 27 de fevereiro

“Estamos muito felizes com a entrada do Bahia no game e ainda mais satisfeitos em participar de um movimento maior, que recoloca o futebol brasileiro em uma das franquias esportivas mais populares do mundo. Ser um dos poucos clubes do país presentes em uma plataforma global evidencia a força do nosso crescimento e rompe com a lógica de outrora, que se restringia ao eixo Rio–São Paulo. O Bahia fura a bolha e dá um passo importante para a consolidação da nossa marca e para a conexão com nossos torcedores”, afirma Rafael Soares, diretor de Marketing e Negócios do Bahia.

Conteúdos apresentando o Bahia começarão a ser disponibilizados no EA SPORTS FC Mobile durante o evento GINGA. Mais detalhes serão compartilhados pelos canais oficiais do EA SPORTS FC.

Atletas do Bahia no EAFC Mobile

Os atletas do Bahia que estarão disponíveis são: Ronaldo, Gilberto, Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Willian José e Erick Pulga.

Veja faces de jogadores do Bahia no EAFC Mobile

Jogador do Bahia dentro do EAFC 26 | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Jogador do Bahia dentro do EAFC 26 | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Jogador do Bahia dentro do EAFC 26 | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Confira os "overs" dos jogadores: