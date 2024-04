"Não podemos aceitar", dispara Juba sobre derrota do Bahia pro Inter | A TARDE

Visando já o segundo jogo do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024, o Tricolor se prepara para receber o Fluminense, na Arena Fonte Nova, nesta terça-feira (16). Escolhido da vez nesta segunda-feira (15) para ir ao microfone e participar da coletiva com a imprensa, o lateral Luciano Juba lamentou bastante a virada sofrida para o Inter na estreia da competição.

"Infelizmente nós tomamos uma virada ali no jogo (contra o Internacional), conseguimos sair na frente, mas não conseguimos ficar na frente do placar, tomamos um gol logo em seguida, um gol de lateral, e depois um de bola parada, que é uma coisa que nós treinamos bastante... É uma coisa que não podemos aceitar", desabafou o jogador

Ao ser questionado sobre o que falta para o Esquadrão conseguir manter uma boa sequência de vitórias, Juba não pensou duas vezes. "É seguir trabalhando. Nada vai mudar se não for com trabalho e desempenhando bem o trabalho dentro de campo", respondeu.

O próximo jogo do Bahia está marcado para esta terça-feira (16), contra o Fluminense, que é o atual campeão da Copa Libertadores da América, em Salvador, às 21h30. O Tricolor terá em seu torcedor uma chance de tentar se recuperar da péssima estreia no Rio Grande do Sul.