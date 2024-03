"Não vai me definir", garante Adriel após falha em gol do Jequié | A TARDE

O Bahia venceu o Jequié, pela semifinal do Campeonato Baiano de 2024, por 4x1 e garantiu vaga à final da competição. O Esquadrão vencia sem tomar gols até o último minuto do tempo regulamentar, quando, em uma jogada de contra-ataque, o goleiro Adriel, do Esquadrão, falhou. Assim, com o gol praticamente aberto, Medina, camisa 7, marcou o gol de honra do Jipão.

Apesar da falha e das vaias da torcida após o apito final, o atleta não se deixou abater e afirmou entender os torcedores, que cobram atuações melhores do goleiro de 23 anos. Assim, durante a zona mista, Adriel afirmou que o erro não irá defini-lo.

“A vaia e a cobrança são totalmente compreensíveis e eles tem direito, porque quando a gente entra em campo temos que dar o nosso melhor e a torcida cobra isso, esperam o melhor da gente. Eu entendo muito bem e cabe a mim melhorar cada vez mais em cada partida. Os erros acontecem, mas isso não vai me definir”, garantiu o goleiro.

Após o descontentamento dos torcedores, o atleta pareceu nervoso, o que gerou questionamentos. Desta forma, Adriel fez questão de deixar claro que está do lado da torcida tricolor e também sabe que poderia ter sido melhor no lance que ocasionou o gol do Jequié.

“Eu não fiquei nervoso com a torcida, até porque é compreensível a cobrança, tanto deles quanto comigo mesmo, eu poderia ter sido melhor. A implicância não foi com a torcida, mas sim com a minha atuação, que eu sabia que poderia ter sido melhor ", avaliou o jogador.

Ainda sobre o lance, durante entrevista coletiva pós jogo, o treinador Rogério Ceni também fez questão de pontuar sobre o erro e parabenizar o elenco, que abraçou o jovem atleta. Além disso, o atual treinador, que faz parte da prateleira de goleiros históricos do Brasil, pontuou o erro como "desnecessário"

“Eu acho que é sempre ruim quando você comete um erro. Se você erra, mesmo que seja parte do jogo, não fica bem e o torcedor também entende que aquilo foi um erro desnecessário e poderia ter sido evitado. Agora tem que levantar a cabeça, seguir e continuar trabalhando do mesmo jeito. Os jogadores, obviamente, fizeram a parte deles em abraçar e incentivar”, disse Ceni.