Napoli vence o Eintracht Frankfurt na ida das oitavas da Champions

O Napoli derrotou o Eintracht Frankfurt na Alemanha por 2 a 0 nesta terça-feira, 21, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, num duelo em que os italianos mostraram superioridade enquanto o time alemão jogou mais de 30 minutos com um homem a menos.

O nigeriano Victor Oshimen (40') abriu o placar para o time napolitano aproveitando assistência do mexicano Hirving Lozano, antes do cartão vermelho para o atacante francês Randal Kolo Muani (58') e do gol do capitão Giovanni Di Lorenzo (65') para sacramentar os 2 a 0.

Os pupilos de Liciano Spalleti, líderes do Campeonato Italiano com 15 pontos de vantagem sobre seu perseguidor imediato, a Inter de Milão, têm agora encaminhada a classificação para as quartas de final da Champions.

Apesar de ser o atual campeão da Liga Europa, o Eintracht disputava apenas seu primeiro jogo eliminatório na competição mais importante do continente, e só mostrou certas doses de superioridade nos primeiros minutos de jogo no Deutsche Bank Park.

Recital de Lozano

Mas depois de meia hora de partida começou o recital de Lozano, que voltou ao time titular do Napoli depois de ter ficado de fora do jogo contra o Sassulo, na 23ª rodada da Serie A.

Primeiro o mexicano acertou a trave na jogada que terminou em pênalti após Osimhen ter sido derrubado dentro da área. Na cobrança, o chute do georgiano Jvicha Kvaratsjelia parou nas mãos do goleiro Kevin Trapp.

No minuto 40, após uma roubada de bola, Lozano avançou pela direita e cruzou por baixo para o atacante nigeriano estufar a rede do Eintracht.

Um minuto depois, a mesma jogada se repetiu com os mesmos protagonistas, mas desta vez o lance foi anulado por impedimento.

Lozano continuou buscando deixar o seu e bateu forte de fora da área, mas Trapp desviou de soco (55'). O mexicano, eleito o melhor jogador da partida, foi substituído a dez minutos do fim.

Em uma das ações mais decisivas do duelo, Kolo Mianu deixou o time alemão com dez ao receber cartão vermelho por uma entrada com a sola da chuteira no joelho do camaronês Zambo Anguissa (57').

A partir daí as coisas ficaram mais fáceis para o Napoli, que chegou ao segundo gol com Giovanni Di Lorenzo batendo rasteiro após ótimo passe de Kvaratsjelia.

"Eles começaram bem, depois com o tempo crescemos no jogo graças à nossa posse de bola", analisou Di Lorenzo ao canal Sky Sport.

"Estamos felizes com esta vitória, em um campo difícil contra um adversário forte. Deveríamos ter marcado mais gols inclusive", acrescentou o capitão do Napoli.

Mas a vitória fora de casa por dois gols de diferença é um excelente resultado para os italianos, que vão para o jogo de volta no estádio Diego Maradona, no dia 15 de março, quase com a mesma confiança que têm mostrado na campanha pelo 'Scudetto'.

"Eles fizeram dois gols aqui na nossa casa, porque não podemos fazer o mesmo lá?", perguntou com esperanças Mario Götze. Em todo caso, o Eintracht terá que tentar a virada sem o suspenso Kolo Muani.