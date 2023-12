Nas redes sociais, Filipe Luís confirma aposentadoria do futebol | A TARDE

Através das redes sociais, o lateral-esquerdo Filipe Luís anunciou a sua aposentadoria do futebol. O defensor de 38 anos vai realizar seu último jogo no Maracanã contra o Cuiabá, neste sábado, 2, pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

"O sentimento que fica é só um, de gratidão. Gratidão pela diretoria que apostou em mim, que veio lá em Madri me buscar, por cada torcedor que me apoiou no estádio, que cantou meu nome, por quem me escreveu no Instagram, por quem gritou meu nome na rua, por quem me criticou, por todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada. Muito obrigado, sentimento de gratidão. Foram os melhores anos da minha vida, sem nenhuma dúvida", se declarou Filipe em publicação compartilhada nas redes sociais.

Filipe será homenageado antes do jogo, com a exibição dos troféus conquistados por ele. Segundo o site ge, o zagueiro Rodrigo Caio fará sua despedida do Flamengo na mesma ocasião. Filipe Luís vai pendurar as chuteiras no Morumbi, no jogo contra o São Paulo, dia 6 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão, última partida do Flamengo na temporada.

Filipe Luís atuou em 175 jogos com a camisa do Flamengo, com 111 vitórias, 32 empates e 32 derrotas, com quatro gols marcados. O lateral chegou na Gávea em 2019, onde conquistou 10 títulos, Libertadores (2019 e 2022), Campeonato Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), Supercopa (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2020) e dois Campeonatos Cariocas de 2020 e 2021.