Natação: Brasil carimba mais três vagas nos Jogos Olímpicos | A TARDE

O Brasil conquistou mais três vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Classificados nos 400m livre, Guilherme Costa e Maria Fernanda Costa garantiram vaga nos 200m livre, durante seletiva realizada nesta terça-feira, 7. Beatriz Dizotti conquistou vaga nos 1500m livre.

A primeira final do dia foi a de 200m livre feminino. Maria Fernanda Costa foi a única entre as oito competidoras que nadou abaixo do índice olímpico - 1:57.26. Com o tempo de 1:56.37. Esse foi o novo recorde sul-americano da prova.

"Incrível o que eu estou vivendo esse ano. Tenho me esforçado muito, me dedicado muito. Eu tenho amadurecido muito com a natação. É incrível e eu estou muito feliz", disse Mafê após a prova.

Nos 200m livre masculino, Murilo Sartori venceu, porém ficou acima do índice olímpico, com o tempo de 1m46s98. O medalhista de bronze em Tóquio Fernando Scheffer, foi eliminado.

A disputa contou com duas finais. No 400m medley masculino, o campeão foi Stephan Steverink. O nadador do Flamengo concluiu com tempo 4m16s29, contudo não conquistou a vaga olímpica. Nos 100m peito feminino, Ana Carolina Viera foi a grande vencedora. A atleta do Clube Pinheiros-SP fechou com tempo de 1m08s92. Ela está fora das Olimpíadas de Paris 2024.

Já nos 1500m livre, a prova mais longa da natação, Beatriz Dizotti venceu. Com o tempo de 16:14.02, a melhor fundista ficou cinco segundos acima do índice. Foi a primeira vez desde 2022 em que ela nada abaixo dos 16:20.00, Ela celebrou a marca.

“Hoje eu estou indo para a minha segunda Olimpíada, estou muito feliz, é uma sensação totalmente diferente da de Tóquio, então são três anos mais velha e mais amadurecida. Eu tenho muito sonhos em mente, tenho muitos objetivos, passei por momentos difíceis mas estou me reerguendo e que creio que em Paris será ainda melhor", declarou.

