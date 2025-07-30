NBA confirma seis jogos da temporada fora dos EUA nos próximos anos

LeBron James e Zion Williamson se cumprimentam pós-jogo na NBA - Foto: Jesse D. Garrabant / AFP

A NBA anunciou nesta quarta-feira, 30, que vai realizar seis jogos de temporada regular na Europa nos próximos três anos. As cidades escolhidas são Berlim, Londres, Manchester e Paris, parte de um novo plano de expansão internacional da liga.

A sequência começa já na temporada 2025/2026, com dois jogos entre Orlando Magic e Memphis Grizzlies. O primeiro duelo será em Berlim, na Uber Arena, no dia 15 de janeiro de 2026. Três dias depois, as equipes voltam a se enfrentar em Londres, na O2 Arena, no dia 18 de janeiro.

Em 2027, a cidade de Manchester será sede de um jogo oficial da NBA pela primeira vez. A data e os times ainda serão definidos. Já Paris, que recebeu jogos entre Spurs e Pacers em 2025, voltará a sediar partidas em 2027 e 2028.

Cronograma dos jogos da NBA na Europa

2026: Berlim e Londres

2027: Manchester e Paris 2028: Berlim e Paris

Novidade: Retorno da NBA à TV aberta nos EUA

Além da expansão internacional da sua marca, a NBA também confirmou o retorno à NBC, após mais de 20 anos. A nova parceria inclui transmissões da temporada regular e playoffs, a partir de outubro de 2025.

A rede estreia o quadro Sunday Night Basketball em 2026, com jogos de destaque aos domingos. A equipe de transmissão terá nomes como Michael Grady, Derek Fisher, Brad Daugherty, Robbie Hummel, Austin Rivers e Brian Scalabrine.