NBA: Jogadores comentam derrota para Miami Heat

A conferência Leste tem um campeão. Depois de 7 jogos emocionantes, o Miami Heat vence fora de casa por 103 a 84, se torna campeão e avança para final da NBA, onde enfrentará o Denver Nuggets. O time de Miami foi absoluto na partida final da série e agora tem chance de se tornar a primeira franquia da história a classificar para os playoffs em oitavo lugar e se tornar campeã.

Com um desconforto no tornozelo desde o inicio da partida, Jayson Tatum comenta sobre a sua atuação de somente 14 pontos no último jogo da série:

"Lutamos muito para nos dar uma chance hoje e não é o resultado que esperávamos. Eles jogaram bem esta noite e nós não." disse o camisa 0 de Boston

"É difícil porque meio que me impactou o resto da noite. Foi frustrante." completou

Tatum torce tornozelo durante jogo contra Miami | Foto: Reprodução

Sendo o principal jogador do elenco, Tatum ficou impossibilitado de levar a equipe para a final da NBA, sonhando com o seu décimo oitavo título na história. Além do Ala, outro grande responsável por levar o Boston para final de conferência foi Marcos Smart, que comentou sobre a lesão do companheiro:



"Ele se machucou cedo. Foi péssimo. Ele poderia ter saído do jogo, mas permaneceu. Ele tentou lutar. Seu tornozelo estava realmente o matando." comentou o armador

Para completar o trio, Jaylen Brown foi duramente criticado durante toda a série pelos torcedores do time de Boston. O camisa 22 afirmou que falhou em ajudar os companheiros:

Jaylen Brown comenta sobre derrota | Foto: Maddie Meyer via AFP

"Eu esperava vencer hoje e seguir em frente. Era nisso que estava o meu foco. É nisso que meu foco tem estado. Falhamos. Eu falhei. E é difícil pensar em qualquer outra coisa agora, para ser honesto. Vou pensar nisso quando chegar o momento. Este não é o fim. Temos muito o que melhorar. Um basquete muito melhor para jogar." afirmou Jaylen.