NBA: Lakers avança aos playoffs e Warriors cai no play-in; veja rodada | A TARDE

Na busca para garantir uma vaga nos playoffs da NBA, Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans se enfrentaram na noite desta terça-feira, 16, com resultado positivo para a equipe do veterano Lebron James. Jogando fora de casa e buscando o 18º título, o Lakers venceu por 110-106 e classificou para a próxima fase, onde enfrentará o atual campeão, Denver Nuggets.

Apesar da derrota, o Pelicans ainda sonha com a segunda parte da temporada, isso porque jogará contra o Sacramento King, que venceu o Golden State Warriors por 118-94, sendo eliminado sem segunda chance. Assim, o vencedor deste confronto, conhecido como "seed 8", jogará contra a melhor campanha da conferência oeste, o Oklahoma City Thunder.

Apesar de jogar fora de casa, o Lakers conseguiu o resultado positivo ao virar o confronto no segundo quarto e segurar o placar no restante da partida. O destaque da partida foi, novamente, Lebron James, que jogou 41 minutos, marcou 23 pontos e nove rebotes e assistências.

Warriors perde para o Kings e é eliminado | Foto: ROCKY WIDNER / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Do outro lado, o confronto entre o 9º e 10º do oeste foi um tanto quanto desequilibrado, com o Kings dominando por todo o período do confronto. Na temporada passada, as equipes se enfrentaram na primeira rodada dos playoffs, com vitória do Warriors em sete jogos, por 4-3. Desta vez, o destaque ficou para o time de Sacramento, que teve Keegan Murray como cestinha, com 32 pontos.

Nesta quarta-feira, 17, é a vez da Conferência Leste conhecer os seus classificados. Pelo confronto entre 7º e 8º, Philadelphia 76ers e Miami Heat se enfrentam às 20h. O vencedor deste confronto avança e enfrenta o New York Knicks na primeira rodada, já o perdedor joga contra Chicago Bulls (9º) ou Atlanta Hawks (10º), que se enfrentam às 22h30. Por ter a melhor campanha, o Boston Celtics joga contra o pior colocado, neste caso, o vencedor do último duelo.