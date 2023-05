NBA: Miami Heat pode quebrar tabu de 66 anos nas finais de conferência

A vitória do Denver Nuggets em cima do Los Angeles Lakers, pelo placar de 4 - 0, fez surgir o campeão da conferência Oeste. Agora, o Miami Heat pode igualar o placar contra o Boston Celtics e quebrar um tabu de 66 anos na NBA. As finais de conferência podem ter duas 'varridas' apenas pela 2ª vez na história da liga. Somente em 1957, Boston Celtics e Atlanta Hawks conseguiram se classificar para as finais da NBA sem o adversário vencer nenhuma partida da série.

Por coincidência, duas das franquias presentes na final da conferência podem repetir o protagonismo, pelo lado positivo ou negativo. Em 1957, o Boston Celtics do lendário Bill Russel eliminou o Philadelphia 76ers e se juntou na final contra o Atlanta Hawks, que eliminou o Los Angeles Lakers. Na época, os playoffs ainda eram decididos em uma série de 5 jogos. Nesta temporada, o Boston se consagrou campeão.

NBA é marcado por confrontos épicos nos playoffs | Foto: ANDREW D. BERNSTEIN / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Na história da NBA, apensas 24 time conseguiram 'varrer' os seus adversários nas finais de conferência. A última vez que isso ocorreu foi em 2019, quando o Golden State Warriors venceu o Portland Trail-Blazers e se tornou campeão da conferência Oeste.

Porém, o Lakers é a franquia que mais promoveu 'varridas' na competição, ao todo são 31. A equipe de L.A só foi mandada para casa sem vencer ao menos um jogo em 11 ocasiões, inclusive, na atual temporada, perdendo a final da conferência Oeste para o Denver Nuggets.

Os Nuggets está garantido na final da NBA e espera o vencedor do confronto entre Miami Heat e Boston Celtics.